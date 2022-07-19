Головне за ніч. Вівторок, 19 липня

Розстріл у Снігурівці, ракетні удари по Одещині, Олена Зеленська в США, Bayraktar від норвежців.

Новин багато, і всі заслуговують на те, щоб бути головними. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Сили оборони відбили наступ ворога біля Гусарівки та штурмові дії на кількох напрямках. Також у росіян провалилася розвідка боєм біля населеного пункту Уди.

Рівень загрози ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 19 липня Збройні сили України знищили 38 550 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 100 військових, чотири танки, шість броньованих машин, дві артсистеми, три безпілотники, одну крилату ракету та 14 автоцистерн.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

У місті Снігурівка Миколаївської області окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці, намагаючись звинуватити в цьому сили оборони України. Однак підрозділи ЗСУ перебували надто далеко звідти, щоб влучити мінометом.

Відомо про чотири жертви. "Примітно, що знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з’явилась на місці подій просто миттєво за фактом", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"Заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів", – йдеться у повідомленні.

На Одеську область уночі ворог випустив з акваторії Чорного моря 7 крилатих ракет типу "Калібр".

Одну ракету збили сили протиповітряної оборони, шість – влучили по мирному селу, повідомила місцева влада обласного центру з посиланням на оперативне командування "Південь". Постраждало шестеро людей, серед яких дитина.

"Унаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури", – йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Харківщині рятувальники 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, чотири з яких були спричинені обстрілами російських окупантів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли будівля лікувального закладу та пшеничні поля.

Ворог випустив понад 150 снарядів по Сумщині і обстріляв касетними боєприпасами Миколаїв, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У двох громадах Херсонщини тривають бої.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки.

Вочевидь, анонсоване напередодні вранці заступником голови Офісу президента Андрієм Смирновим службове розслідування щодо Венедиктової завершилося так же блискавично, як і щодо голови СБУ Івана Баканова, подання про звільнення якого Зеленський вніс до Ради вчора ввечері.

Розглянути звільнення відстороненої генпрокурорки народні депутати можуть уже на найближчому засіданні.

Дружина Президента України Олена Зеленська під час свого візиту до США зустрілася з державним секретарем країни Ентоні Блінкеном. Про це Зеленська написала у Facebook.

До Сполучених Штатів першу леді України запросила Джилл Байден – дружина президента Джо Байдена, зустріч з якою заплановано на вівторок. А у середу Зеленська виступить у залі американського Конгресу.

"Мирно літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен та гучних звуків надворі. Дивне відчуття: на п’ятому місяці російського вторгнення опинитись у країні, де все це можливо. Але я зараз у США якраз для того, щоб це стало можливим і в Україні", – написала Олена Зеленська.

Вона також відвідала у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Детальніше – в новині.

Збирати кошти на Bayraktar для України, схоже, вже стало доброю традицією. Норвежці планують зібрати 55 млн крон (близько 5,5 млн доларів) для придбання ЗСУ безпілотника Bayraktar, повідомив Центр стратегічних комунікацій.

"У першої тисячі людей, які перекажуть щонайменше 250 крон, буде можливість долучитися до вибору назви", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у третьому турі виборів наступника Бориса Джонсона переміг колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак. Він набрав 115 голосів, випередивши колишню міністерку оборони Пенні Мордаунт (82 голосів) і очільницю Міністерства закордонних справ Ліз Трасс (71 голос).

Ексміністерка з питань рівності Кемі Баденох посіла четверте місце з 58 голосами. Голова комітету у закордонних справах британського парламенту Том Тугендхат, колишній військовий і критик Бориса Джонсона, вибув з боротьби, отримавши 31 голос.

Цього тижня 358 законодавців керівної Консервативної партії скоротять кількість кандидатів до двох. Результати наступного голосування мають бути оголошені сьогодні, о 14:00 за Гринвічем.

У Німеччині внаслідок важкої хвороби померла акторка і телеведуча, улюблениця багатьох глядачів Руслана Писанка. Їй було 56 років.

Як повідомляє "Сніданок" на 1+1, після великої перерви Руслана рік тому повернулась у передачу "Твій день".

"Але велика війна змусила поїхати у Німеччину. Там лікарі діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йдеться у повідомленні. Сумно.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!