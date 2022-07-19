Гіркін, отруйники Навального та вбивця чеченського біженця мають одну "ФСБівську" серію паспортів, – The Insider

Терорист, колишній так званий міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), два отруйники російського політика Олексія Навального та найманий вбивця чеченського біженця Хангошвілі мають однакову "ФСБівську" серію паспорта.
Про це йдеться у розслідуванні латиського інтернет-видання The Insider.
Гіркін, який себе називав "полковником ФСБ у запасі", після повернення з тимчасово окупованих територій України до РФ активно користувався документами прикриття – російським паспортом на імʼя Сергія Рунова. Зʼясувати це вдалося завдяки дружині Гіркіна – Мирославі Регінській, з якою він побрався в грудні 2014.
Регінська бронювала авіаквитки разом із Сергієм Руновим, народженим 12 травня 1970 року. Рунов – це прізвище діда Гіркіна. Бази даних свідчать, що людини під імʼям Сергій Рунов із такою датою народження не існує.
"Сергій Рунов" здійснював поїздки в той час, як Гіркін мав публічні виступи за межами Москви, зокрема й повʼязані з просуванням свого "руху" "новоросія".
Цей "Рунов" зазвичай бронював рейси разом з Регінською.
"Коли саме було видано перший паспорт "Сергія Рунова", залишається невідомим", – свідчать журналісти.
За даними російської бази "Магістраль", вперше такий паспорт використали для поїздки в потязі Москва – Санкт-Петербург 25-26 листопада 2014, тобто через три дні після того, як Гіркін виїхав за межі ОРДО. Номер паспорта вказує, що його мали видати в 2002-2003 роках, але, оскільки для прикриття особи часто використовують старі бланки, це не є показником.
"А от що точно відомо, так те, що російські спецслужби щонайменше один раз переоформлювали Гіркіну паспорт на імʼя Рунова. Це відбулося через деякий час після того, як "Сергію Рунову" виповнилося 45 років", – йдеться у розслідуванні.
Гіркін журналістам відмовився коментувати наявність паспорта-прикриття. Востаннє цей документ використовувався ним в 2016 році.
Журналісти вважають, що такий документ він міг отримати і від ФСБ, і від Головного розвідувального управління, але в авіабазі вони виявили ще шість підробних російських внутрішніх паспортів з тієї ж серії, що і в "Рунова", і вони належать працівникам ФСБ.
Один із цих документів оформлено на імʼя Анатолія Яшкіна, який в 2016 летів у Мінськ за однією бронню з іншим попутником з фальшивим паспортом – Олексієм Корніловим. Справжню особу Корнілова встановити не вдалося, але серія його паспорту та сама, що і в "Катерини Зотової" – дружини кіллера з ФСБ Вадима Красікова, який був затриманий в Німеччині за вбивство чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі. Красіков служив у підрозділі спецназу "Вимпел" ФСБ і разом з колегами, за даними журналістів, убив кількох підприємців у РФ. Після його затримання в Німеччині дружині видали фальшивий паспорт та вивезли в Крим.
Інший паспорт на імʼя Артема Віноградова є прикриттям ФСБівця-отруйника Навального. Ще один такий документ видано іншому отруйнику політика.
Окрім цього, паспорт-прикриття виявили і в Ігоря Плотницького – громадянина України, який був ватажком терористів "ЛНР". Його вдалось виявити також завдяки подорожам із дружиною. Вона в листопаді 2014 летіла одним рейсом із Ігорем Плотніковим з датою народження як у Плотницького. Ватажком "ЛНР" Плотницький став за три дні до цього рейсу.
Перше використання документу на імʼя Сергія Плотінкова зафіксовано 4 вересня 2014 – за день до того, як Плотницький підписував "мінські документи". Журналістам Плотницький сказав, що тоді літав за своїм справжнім паспортом.
"Паспорт "Плотінкова" належить до того ж діапазону, що і паспорти, які використовувались відомими співробітниками ГРУ. Наприклад, паспорт з номером на одну цифру нижче "Плотнікова" – 4514500473 – на імʼя Олексієва Миколи Костянтиновича (07.04.1980) використовував співробітник ГРУ в Нідерландах під час невдалої кібероперації", – додали журналісти.
На основі цього вони вважають, що документи "Плотнікова" були видані саме через ГРУ.
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