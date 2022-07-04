ФСБ звинуватило росіянина в державній зраді, бо чоловік перерахував кошти у благодійний фонд "Повернись живим".

Про це повідомили у волонтерській міжнародній спільноті InformNapalm.

Співробітники російської служби увірвалися в помешкання підозрюваного і зачитали обвинувачення.

"Приклади спротиву рашизму можуть бути різними. Це один з прикладів, коли гроші краще переказувати у вигляді криптовалюти, або через знайомих. Видно у хлопця є добре серце і душа, на відміну від мільйонів його співвітчизників", - зазначили в InformNapalm.

Нагадаємо, днями в Білорусі засудили одну з організаторок свята для українських-дітей біженців. Перед цим білоруська міліція розігнала учасників акції, але її вдалося провести в іншому місці.