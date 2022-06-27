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У Білорусі міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України

Волонтери хотіли влаштувати маленьким українцям свято і вручити подарунки.

У Білорусі міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України
Фото: tut.by

У Гомелі (Білорусь) міліція розігнала учасників акції для дітей-біженців з України, повідомляє "Беларускій Гаюн".

За словами очевидців, захід планували провести в Гомельському палацово-парковому ансамблі сьогодні, 27 червня.

Волонтери хотіли влаштувати свято для дітей українських біженців, вручити малечі подарунки та зробити разом саморобних "голубів миру".

Але людей розігнали міліціонери.

Нагадаємо, днями росіяни відновили застосування "іскандерів" з території Білорусі. РФ уперше завдала авіаударів з території республіки. На думку, української розвідки, це провокація, щоб втягнути білорусів у війну.

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