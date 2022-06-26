Лідери Великої сімки зобов’язуються надавати безстрокову підтримку Україні, - Bloomberg

Про це йдеться в проєкті заяви G7.

Лідери Великої сімки зобов’язуються надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту від російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт заяви із саміту G7 у Баварії.

«Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, а також підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – йдеться в проєкті заяви, з якою ознайомлені у виданні.

На думку джерела, це важливе формулювання, оскільки члени альянсу стурбовані війною, яка затягується, а деякі з них, зокрема Німеччина та Франція, натякнули, що можуть бути відкритішими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.

У документі також ідеться, про розгляд лідерами G7 можливості використання надходжень від тарифів на підтримку України.

Раніше лідери обговорювали, як координувати дії для подолання стрімкої інфляції та запобігти загрозі рецесії, а також як продовжувати тиск на Росію.

Крім того, у замку Ельмау, де проходить саміт, канцлер Німеччини та головуючий Олаф Шольц веде перемовини щодо розв'язання проблеми зміни клімату, інфраструктури та інвестицій.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині стартував саміт G7, він триватиме до 28 червня.

Раніше повідомлялось, що країни Великої сімки посилять тиск на Росію.