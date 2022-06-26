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Байден: G7 заборонить імпорт золота з РФ

Саміт G7 почався 26 червня.

Байден: G7 заборонить імпорт золота з РФ

Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Про це американський лідер повідомив у Twitter.

"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що США планують заборонити імпорт золота з Росії.

Нагадаємо, Литва продовжує дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області. 

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