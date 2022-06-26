Байден: G7 заборонить імпорт золота з РФ

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Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.

Про це американський лідер повідомив у Twitter.

"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Раніше ЗМІ повідомляли, що США планують заборонити імпорт золота з Росії.

Нагадаємо, Литва продовжує дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області.