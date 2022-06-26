Байден: G7 заборонить імпорт золота з РФ

Президент США Джо Байден повідомив, що "Велика сімка" запровадить ембарго на імпорт російського золота.
Про це американський лідер повідомив у Twitter.
"Разом із G7 ми заборонимо імпорт російського золота - основного експорту, який приносить росії десятки мільярдів доларів", - наголосив Байден.
The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.— President Biden (@POTUS) June 26, 2022
Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США планують заборонити імпорт золота з Росії.
Нагадаємо, Литва продовжує дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області.