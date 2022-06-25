Нові санкції: США не імпортуватимуть російське золото, - Reuters

США планують заборонити імпорт золота з Росії, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 домовляться про заборону на імпорт нового золота з Росії. Таким чином світова спільнота розширить санкції проти Москви за війну проти України. Це ще більше має ізолювати РФ від світової економіки, створюючи перешкоди її участі на ринку золота.

Також такий крок дасть змогу позбавити президента країни-агресора доходів, необхідних для фінансування війни.

За словами джерела видання, міністерство фінансів США ухвалить рішення про заборону імпорту нового золота у вівторок.

Нагадаємо, Литва продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози Росії.

Великобританія заборонила ввозити у Росію фунти та авіапальне.