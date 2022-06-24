Росію і Білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Відповідні рішення ухвалили на спеціальній сесії конференції, яка відбулася нині в Брюсселі.

"Договірні сторони Енергетичної Хартії позбавили росію і білорусь статусу спостерігачів у спільноті, а також призупинили тимчасове застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо білорусі. Ці питання було включено до порядку денного сесії за наполяганням української сторони", - зазначили в Міненергетики.

"Держава-агресор, що порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, зокрема в енергетичних спільнотах та організаціях", - зазначив очільник міністерства Герман Галущенко.

У відомстві додали, що після повномасштабного вторгнення неодноразово вимагали від Хартії позбавити РФ статусу спостерігача і призупинити тимчасове застосування договору щодо Білорусі.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН і ЮНЕСКО на запит щодо виключення Росії з цих організацій. Верховна Рада звернулась до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства ще 31 травня.

Також РФ можуть позбавити членських прав і права голосу у ВООЗ, якщо вона не виконає вимог резолюції організації - негайно припинити напад і обстріли медичних закладів в Україні, забезпечити захист персоналу, повагу до хворих і поранених.