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"Росії не місце в ЮНЕСКО", – Зеленський відреагував на спалення окупантами храму Святогірської Лаври

Кілька днями раніше в цій лаврі снаряди розірвалися просто в келіях монахів. 

"Росії не місце в ЮНЕСКО", – Зеленський відреагував на спалення окупантами храму Святогірської Лаври
Святогірська Лавра
Фото: УПЦ

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Святогірської Лаври, який 4 травня здійснили російські війська.

Внаслідок пожежі знищено Всіхсвятський скит, освячений ще 1912 року. Вперше він був зруйнований за часів радянської влади. Потім його відбудовали, і храм функціонував, аж поки його не спалила російська армія, написав Зеленський у телеграм

"Цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня. Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас", – наголосив президент.

Він додав, що Україна очікує на логічну та справедливу відповідь від ООН і ЮНЕСКО на запит щодо виключення Росії з цих організацій. Верховна Рада звернулась до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства ще 31 травня. 

"Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?" – відзначив Володимир Зеленський. 

Успенська Святогірська Лавра розташовується в місті Святогірськ Донецької області. 

Це вже не перший обстріл Свято-Успенської Святогірської Лаври, яка є притулком для біженців від російської збройної агресії.

4 травня під час атаки на лавру там постраждали четверо людей. 

30 травня окупанти обстріляли лавру знову. Тоді повідомлялося, шо загинули двоє монахів та черниця, а ще троє ченців були поранені.

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