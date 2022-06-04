ЄС вже працює над сьомим пакетом антиросійських санкцій, - МЗС Польщі

Європейський союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти Російської Федерації.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, інформує PAP.
"Санкції повинні бути ще жорсткішими - у контексті того газу, який Росія ще може продати, у контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про "Газпромбанк", - заявив він.
За його словами, також необхідно запровадити ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості. Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.
Нагадаємо, що Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха Кирила в майбутньому наклали санкції.
А 3 червня Офіційний журнал ЄС опублікував деталі шостого санкційного пакету проти Росії.
Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) закликала країни Європейського Союзу до введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв та посилення санкційного тиску проти Кремля.