Президент Володимир Зеленський закликав американські міста розірвати побратимства з російськими містами, щоби Росія не могла користуватися будь-якими зв’язками з вільним світом.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США, інформує Офіс президента.

"Ми – українці та американці – однаково розуміємо небезпеку тиранії. Світ бачив різні тиранії… І всіх їх об'єднує те, що вони зневажають права й свободи звичайних людей. Тирани не визнають прав і свобод місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають усе ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів. І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом. Будь-якими зв'язками", - сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що досі десятки американських міст мають так зване побратимство з містами Росії. Зокрема, Чикаго з Москвою, Джексонвілл з Мурманськом, Сан-Дієго з Владивостоком. За його словами ці зв’язки США не дають нічого, але Росії вони дають змогу говорити, що вона, навіть після початку великої війни, не ізольована.

Зазначимо, що захід відкрила віце-президент Сполучених Штатів Камала Гарріс. У конференції взяли участь мери Х’юстона, Санта-Фе, Медісона, Колумбуса, а також низки інших міст.

Нагадаємо, що в Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.