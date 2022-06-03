Україна працюватиме над тим, щоб домогтися накладення санкцій на очільника РПЦ Кирила, - Ніколенко

Також наша держава підготувала санкційний список, до якого потрапило понад 12 тисяч олігархів, посадовців, пропагандистів й воєнних злочинців Росії.

Україна буде працювати над тим, щоб на російського патріарха Кирила в майбутньому таки наклали санкції.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє "РБК-Україна".

"Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку... Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України", - сказав Ніколенко.

За його словами, Україна вже підготувала санкційний список, до якого включили понад 12 тисяч олігархів, посадовців, пропагандистів й воєнних злочинців РФ.

Нагадаємо, посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, але за наполяганням Угорщини виключили з нього патріарха Кирила.