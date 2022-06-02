ООН змінить офіційну назву Туреччини

На міжнародній арені буде використовуватися назва "Türkiye" замість "Turkey".

Секретаріат Організації Об’єднаних Націй погодився на прохання Анкари застосовувати на офіційному рівні іншу офіційну назву Туреччини – Türkiye.

Про це пише турецьке інформагентство Anadolu Agency.

Речник ООН Стефан Дюжаррік поінформував, що секретаріат отримав листа міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на ім’я генсека Антоніу Гутерріша з проханням використовувати "Türkiye" замість англ. "Turkey" на міжнародній арені.

Він додав, що зміна назви країни набула чинності з моменту отримання листа.

"Новий бренд Türkiye тепер діє іноземними мовами", – зазначає видання.

Нагадаємо, у 2021 році президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про зміну міжнародної назви бренду Туреччини з Turkey на Türkiye тому, що нова назва найповніше зображає культуру турецького народу.

Вчора Туреччина надіслала Генеральному секретарю ООН лист щодо реєстрації назви країни іноземними мовами як Türkiye.