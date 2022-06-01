Туреччина надіслала Генсекретарю ООН лист щодо зміни офіційної міжнародної назви країни

Туреччина надіслала Генеральному секретарю ООН лист щодо реєстрації назви країни іноземними мовами як Türkiye.

Про це очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу написав у Твіттері.

"Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, завершується. У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН Türkiye”, – написав Чавушоглу.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Нагадаємо, торік у грудні Ердоган змінив експортний бренд країни з Turkey на Türkiye.