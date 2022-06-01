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Туреччина надіслала Генсекретарю ООН лист щодо зміни офіційної міжнародної назви країни

Назву пропонують замінити на Türkiye.

Туреччина надіслала Генсекретарю ООН лист щодо зміни офіційної міжнародної назви країни
Фото: epravda.com.ua

Туреччина надіслала Генеральному секретарю ООН лист щодо реєстрації назви країни іноземними мовами як Türkiye.

Про це очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу написав у Твіттері.

"Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, завершується. У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН Türkiye”, – написав Чавушоглу.

Нагадаємо, торік у грудні Ердоган змінив експортний бренд країни з Turkey на Türkiye.

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