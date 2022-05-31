Моравецький: Захід хотів би повного усунення Путіна від влади в РФ

"Якщо Європа і вільний світ програють цю битву, програють цю війну, ми більше не будемо в безпеці".

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Володимир Путін має бути повністю усунений від влади в Росії, оскільки він представляє грубу силу.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Моравецький наголосив, що якщо вільний світ програє битву за Україну, то погроз і шантажу з боку президента РФ не уникнути.

"Якщо Європа і вільний світ програють цю битву, програють цю війну, ми більше не будемо в безпеці, тому що Путін завжди нам погрожуватиме і шантажуватиме. Звичайно, ми хотіли б, щоб його повністю усунули, він представляє грубу силу, а Росія є наддержавою", - сказав польський прем'єр.

Моравецький наголосив, що весь світ підтримує Україну, і якщо вона вистоїть, то "це буде спільною перемогою".

Нагадаємо, раніше під час виступу у Варшаві президент США Джо Байден засудив військове вторгнення Путіна в Україну і заявив, що президент РФ не повинен зберегти владу.

Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував слова Байдена і пояснив, що він говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами.