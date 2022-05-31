"Ми вдячні народу і лідерам США за підтримку України сьогодні в нашій боротьбі за свободу".

Посол України у США Оксана Маркарова та військовий аташе Борис Кременецький узяли участь у святкуванні американського Дня пам’яті.

Про це Маркарова написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Для мене і нашого військового аташе Бориса Кременецького було честю приєднатися до секретаря ВМС США Дель Торо, багатьох американських військових посадовців з родинами, наших колег аташе з дружніх країн, а також величезної кількості американців сьогодні під час легендарного параду, присвяченого Дню пам’яті-2022 у Вашингтоні”, – зазначила вона.

Маркарова зауважила, що народ США шанує тих, хто віддав життя заради того, щоб інші люди мали свободу.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

“Понад 1 мільйон американців принесли найбільшу жертву в більш ніж 20 великих війнах, починаючи з 1775 року. Ми вдячні народу і лідерам США за підтримку України сьогодні в нашій боротьбі за свободу і нашу демократію”, – підкреслила посол.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Зазначимо, День пам’яті – національне свято США, що відзначається щорічно в останній понеділок травня. Цей день присвячено пам'яті американських військовослужбовців, які загинули в усіх війнах і збройних конфліктах за участі США.