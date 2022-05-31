Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW

Російські війська продовжують поступово захоплювати території Сєвєродонецька.

Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW

Російські війська продовжують поступово захоплювати території Сєвєродонецька на Луганщині, але місто ще повністю не оточили.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти зосередилися на перегрупуванні під Ізюмом для відновлення наступу на Слов'янськ та Барвінкове і провели лише незначні безуспішні атаки. 

Російські війська поступово просуваються до Слов'янська і в найближчі тижні мають намір штурмувати саме місто, але навряд чи досягнуть вирішального успіху.

Сили РФ у Харкові продовжують зосереджувати свої зусилля на запобіганні виходу українського контрнаступу на міжнародний кордон між Харковом та Білгородом. Останніми днями ЗСУ не проводили жодних значних операцій у цьому районі.

Обмежена українська контратака на півночі Херсонської області за останні 48 годин не просунулась далі, але зірвала російські операції. Ворог здійснив кілька безуспішних атак на український плацдарм на східному березі річки Інгулець.

“Збільшення втрат серед російських молодших офіцерів ще більше погіршить бойовий дух та можливості командування Росії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що для забезпечення ворожого підрозділу на о. Зміїни росіяеи відправили до острова десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійні катери "Раптор".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також