Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW

Російські війська продовжують поступово захоплювати території Сєвєродонецька на Луганщині, але місто ще повністю не оточили.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти зосередилися на перегрупуванні під Ізюмом для відновлення наступу на Слов'янськ та Барвінкове і провели лише незначні безуспішні атаки.

Російські війська поступово просуваються до Слов'янська і в найближчі тижні мають намір штурмувати саме місто, але навряд чи досягнуть вирішального успіху.

Сили РФ у Харкові продовжують зосереджувати свої зусилля на запобіганні виходу українського контрнаступу на міжнародний кордон між Харковом та Білгородом. Останніми днями ЗСУ не проводили жодних значних операцій у цьому районі.

Обмежена українська контратака на півночі Херсонської області за останні 48 годин не просунулась далі, але зірвала російські операції. Ворог здійснив кілька безуспішних атак на український плацдарм на східному березі річки Інгулець.

“Збільшення втрат серед російських молодших офіцерів ще більше погіршить бойовий дух та можливості командування Росії”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що для забезпечення ворожого підрозділу на о. Зміїни росіяеи відправили до острова десантний катер "Дюгонь" та два протидиверсійні катери "Раптор".