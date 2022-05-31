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Укртелеком відновив пошкоджену війною інфраструктуру на Київщині

На відновлення інфраструктури пішло майже два місяці.

Укртелеком відновив пошкоджену війною інфраструктуру на Київщині
Фото: detector.media

Фахівці Укртелекому провели на території Київської області понад 220 ремонтних робіт на рівні ядра мережі, транспортної та розподільчої мережі.  

Про це повідомила пресслужба Укртелекома.  

Також в ході ремонту інфраструктури було прокладено понад 4,5 тис. метрів нових волоконно-оптичних ліній та 20 одиниць виведеного з ладу чи повністю зруйнованого станційного і лінійного господарств.

Роботи виконувались в координації з Держспецзв'язком, ЗСУ та підрозділами ДСНС. 

Часто ремонтники шукали нові шляхи до місць пошкодження, оминаючи розбиті переправи та дороги, відновлюючи роботу обладнання без централізованого електропостачання на місцях з позначками “мины”.

Загалом відновлена мережа оптичного інтернету покриває понад 35 тис. домогосподарств у різних районах Київської області.

Нагадаємо, внаслідок війни у Горенці зруйновано майже 1,2 тисячі будівель, з них понад тисяча — це житлові та присадибні будівлі. Збитки від руйнувань цих будівель складають 1,37 млрд гривень. 

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