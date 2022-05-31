Укртелеком відновив пошкоджену війною інфраструктуру на Київщині

На відновлення інфраструктури пішло майже два місяці.

Фахівці Укртелекому провели на території Київської області понад 220 ремонтних робіт на рівні ядра мережі, транспортної та розподільчої мережі.

Про це повідомила пресслужба Укртелекома.

Також в ході ремонту інфраструктури було прокладено понад 4,5 тис. метрів нових волоконно-оптичних ліній та 20 одиниць виведеного з ладу чи повністю зруйнованого станційного і лінійного господарств.

Роботи виконувались в координації з Держспецзв'язком, ЗСУ та підрозділами ДСНС.

Часто ремонтники шукали нові шляхи до місць пошкодження, оминаючи розбиті переправи та дороги, відновлюючи роботу обладнання без централізованого електропостачання на місцях з позначками “мины”.

Загалом відновлена мережа оптичного інтернету покриває понад 35 тис. домогосподарств у різних районах Київської області.

Нагадаємо, внаслідок війни у Горенці зруйновано майже 1,2 тисячі будівель, з них понад тисяча — це житлові та присадибні будівлі. Збитки від руйнувань цих будівель складають 1,37 млрд гривень.