Боєць Нацгвардії збив уже третій ворожий літак

Строковик Нацгвардії в Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

“Я збив не “вже” три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!” – зазначив нацгвардієць.

Черговий російський бойовий штурмовик Су-25 “Грач” боєць збив учора, 29 травня.

Як запевняють у Нацгвардії, влучність і професіоналізм “Запорізького месника” наганяють неабиякого страху на окупантів, судячи з ворожих радіоперехоплень.

Нагадаємо, 23 травня під час виконання бойових завдань військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України збив російський штурмовик.