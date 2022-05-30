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Боєць Нацгвардії збив уже третій ворожий літак

Три літаки нацгвардієць збив за півтора місяця.

Боєць Нацгвардії збив уже третій ворожий літак
Фото: Пресслужба Нацгвардіії

Строковик Нацгвардії в Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

“Я збив не “вже” три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!” – зазначив нацгвардієць.

Черговий російський бойовий штурмовик Су-25 “Грач” боєць збив учора, 29 травня.

Як запевняють у Нацгвардії, влучність і професіоналізм “Запорізького месника” наганяють неабиякого страху на окупантів, судячи з ворожих радіоперехоплень.

Нагадаємо, 23 травня під час виконання бойових завдань військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України збив російський штурмовик

 

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