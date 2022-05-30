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Окупанти обшукали в Маріуполі приміщення Червоного Хреста, звинувачують у "злочинах", - Андрющенко

Роспропаганда зробила висновок, що ЧХ "прикривав" полк "Азов" у "вирощуванні бойових націоналістів з дитинства".

Окупанти обшукали в Маріуполі приміщення Червоного Хреста, звинувачують у "злочинах", - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі російські загарбники обшукали приміщення Червоного Хреста і звинуватили в "злочинах".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Напередодні пропагандистські ЗМІ почали масово поширювати інформацію про "злочини" організації.

"У приміщенні за твердженням окупантів було знайдено понад 1 тис. медичних карт дітей, з поміченими здоровими органами. Інструкцію про поводження зі зброєю для дітей. Та звіти про закупівлю інкубаторів для лабораторій, які призначено для вирощування біологічних мікроорганізмів", - розповів Андрющенко.

За його словами, російська пропаганда зробила висновок, що "Червоний Хрест був організацією, яка прикривала полк "Азов" у вирощуванні бойових націоналістів з дитинства, планувала запустити процес масової трансплантації органів дітей на продаж та звісно – біолабораторії".

Радник очільника Маріуполя підкреслив, що ЧХ є активним посередник гуманітарних місій у місті. 

"Зокрема по Азовсталі. Варто чекати арештів робітників Червоного Хреста, нових "доказів" і всього цього, як було з ОБСЄ", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що 17 травня почав реєстрацію українських військових, які виходять із території заводу Азовсталь у Маріуполі. 

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