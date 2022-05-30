Франція надасть Україні додаткові самохідні гаубиці Caesar, – Катрін Колонна

Франція передасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць Caesar.

Про це заявила голова МЗС Франції Катрін Колонна на спільному брифінгу з головою української дипломатії Дмитром Кулебою.

"Скоро будуть нові поставки САУ Caesar і ми будемо продовжувати в цьому напрямку. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги", – зазначила вона.

Дмитро Кулеба додав, що потреба в наданні Україні додаткових артилерійських систем 155-го калібру залишається надзвичайно актуальною для перемоги в битві на Донбасі.

Нагадаємо, Франція вже передавала Україні САУ Caesar. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що українська армія вже використовує їх на передовій. Гаубиця САУ Caesar дає можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Гаубиці САУ Caesar – на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними. Установка обладнана автоматизованою системою самоприв’язки і самонаведення на ціль. Має достатньо високу швидкострільність – 5 пострілів за хвилину, та високу кучність стрільби. Може використовувати декілька типів боєприпасів калібру 155 мм, які застосовуються в країнах НАТО.

До слова, сьогодні Катрін Колонна прибула з візитом до України.