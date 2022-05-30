Верещук: обміни військовополоненими – надалі спільна робота розвідки та СБУ

Мінреінтеграції буде відповідати за утримання реєстрів полонених.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук передала свої обов'язки з обміну військовополоненими ГУР Міністерства оборони.

Про це Ірина Верещук повідомила в Telegram.

"Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено", – написала вона.

Верещук додала, що надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР і СБУ.

Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями.

Нагадаємо, за даними президента України Володимира Зеленського, у російському полоні перебувають декілька тисяч українців.

До слова, родичі бійців з Азовсталі створили Раду дружин і матерів захисників України "Жінки зі сталі".