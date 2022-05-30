Ми не можемо говорити про припинення вогню до виведення російських військ з території України, – Подоляк

Україна не може піти на умовний Мінськ-3, адже це означатиме відкладену війну. Також ми не можемо говорити про припинення вогню до виведення російських військ з території України.

Про це в інтервʼю LB повідомив радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з російською делегацією Михайло Подоляк.

"Це ж зрозуміло, що вони будуть окопуватися, створювати свої фортифікаційні лінії і нам буде дуже важко вибити їх з території України. Ми не можемо погодитися на будь-який ультиматум Росії, тому що це буде означати, що вони перемагають. А будь-яка, навіть маленька перемога Росії – це тільки ескалація. Росія – це експансіоністська держава, яка, в принципі, пропонує світу одну ідею: ми зайдемо на будь-яку територію і будемо її забирати чи руйнувати", – пояснив він.

Подоляк додав, що голова переговорної групи від Росії Володимир Мединський нещодавно заявив, що Росія "буде звільняти Україну заради наших дітей".

"Заради російських, як я розумію, дітей. Тобто, по суті, він сказав: «Ми будемо вбивати українських дітей заради російських дітей». У них велика територія, у яку вони не вкладають грошей, ці діти живуть там у багнюці. Подивімося, як виглядає Російська Федерація – це одна з найбільш неприємних країн, у яких можна жити. Там немає сервісу, немає комфорту, немає перспектив. І ці діти, «зачмирьонниє» ситуацією в самій Росії, мають жити на території України? А для цього треба знищити українських дітей. Це і є цивілізаційна концепція Російської Федерації. На жаль, у Європі це не до кінця розуміють. У Європі думають, що це питання вивезення зерна з України чи питання знищення додаткової кількості українських танків. Це не так, це зовсім іншого типу війна", – наголосив він.

Деякі європейці фактично пропонують Україні капітулювати, щоб не чинити опір і не "збільшувати кількість жертв і руйнувань". Водночас Подоляк підкреслив, що заклики до України змиритися з втратою деяких територій лунають тільки від деяких політичних груп у Європі.

Нагадаємо, днями президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив 27 травня, що Росія не прагне переговорного процесу з Україною, оскільки продовжує агресивну війну та проводить поступову анексію Херсона та Запорізької області.