Росія не прагне переговорів про мир, і це доведено фактами, – Кулеба

Росія не прагне переговорного процесу з Україною, оскільки продовжує агресивну війну та проводить поступову анексію Херсона та Запорізької області.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу з колегою з Північної Македонії.

"Якщо Росія хоче переговорів, то в такому випадку вона не проводила б наступальних операцій, не намагалась би переслідувати українських активістів на півдні та на сході, не намагалась би ввести рублі, російські телефонні номери, не видавала б паспорти, не блокувала б українські порти. Це мова фактів. Російські посадовці можуть продовжувати говорити ЗМІ, що вони відкриті для переговорів, але це неправдива інформація", – зазначив міністр.

Він порадив подивитися на факти, щоб побачити, що жоден з них не вказує на прагнення Росії до пошуку рішення. Кулеба додав, що українська сторона намагалася організувати зустріч президента Володимира Зеленського з президентом РФ Путіним, але жодного позитивного індикатора про РФ щодо готовності не було.

"Президент Путін налаштований скоріш на ведення війни, ніж на ведення перемовин. Тому мені важко сказати, коли може відбутися ця зустріч", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, президент України наголошував, що готовий вести прямі переговори з Путіним. Він додав, що якщо бесіда складеться невдало, це може стати початком Третьої світової війни. Умовою для переговорів із Путіним є те, що вони мають пройти без посередників, а на столі буде єдине питання – припинення війни.

Перемовини між делегаціями України і держави-окупантки припинилися. Остання очна зустріч була 29 березня в Стамбулі. 17 травня учасник перемовної групи, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив зупинення перемовин.

Переговори закінчилися, оскільки військово-політичне керівництво Росії все ще мислить стереотипно і не враховує змін ситуації в Україні, що відбулися від початку війни.