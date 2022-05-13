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"Як президент готовий говорити з Путіним, але без будь-яких посередників", – Володимир Зеленський

Українська сторона на перемовинах із росіянами готова для початку говорити про відведення ворожих військ на позиції до повномасштабного вторгнення.

"Як президент готовий говорити з Путіним, але без будь-яких посередників", – Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Питання перемовин із Росією ускладнюється щоденно через все нові й нові докази звірств її військових на українських територіях. 

Кожного дня Україна деокуповує невеликі населені пункти та знаходить у них сліди катувань, знищань і убивств російськими військовими мирного населення. Через це ускладнюються можливості перемовин, повідомив президент Володимир Зеленський у інтервʼю італійському каналу Rai1. 

"Я як президент готовий говорити з Путіним, але без його посередників будь-яких, і на умовах діалогу, а не на умовах ультиматуму", – підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що умовами миру для України є повага до суверенітету, повага до територіальної цілісності, традицій, народу, мови, поваги для людей і незалежності нашої держави.

"Саме всі ці банальні, звичайні, нормальні речі порушила Росія. Тому їх потрібно відновити. Що таке відновити? Вивести свої війська, деокупувати наші домівки, я вже не говорю, що треба вернути все те награбоване. Але награбували – і нехай підуть. Вийти за кордон нашої держави", – наголосив він.

Зеленський додав, що у перемовинах для початку готові говорити принаймні про вихід росіян із тих територій, які були вільними до 24 лютого.

"Так, ви будете на деяких наших тимчасово окуповани територіях продовжувати стояти, на жаль. Але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити. Давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", – пояснив глава держави. 

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю заявив, що Україна змінює своє уявлення про перемогу в нинішній війні. Тепер її бачать не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення всіх українських територій. 

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