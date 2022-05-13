​З початку війни з Україною армія РФ втратила 26900 військових, – Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 12 травня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного наступу РФ на Україну становлять близько 26900 військовослужбовців.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ. Згідно з повідомленням, за минулу добу росіяни втратили майже 250 військових.
Також було знищено:
- танків – 1205 (+10) од.,
- бойових броньованих машин – 2900 (+27) од.,
- артилерійських систем – 542 (+8) од.,
- систем ракетно-залпового вогню – 193 (+2) од.,
- засобів ППО – 88 (+1) од.,
- літаків – 200 (+1) од.,
- гелікоптерів – 162 (+1) од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7) од.,
- крилатих ракет – 95 (+1) од.,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23) од.,
- спеціальної техніки – 41 (+0) од.
Нагадаємо, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 18 атак ворога.