​З початку війни з Україною армія РФ втратила 26900 військових, – Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 12 травня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного наступу РФ на Україну становлять близько 26900 військовослужбовців.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ. Згідно з повідомленням, за минулу добу росіяни втратили майже 250 військових.

Також було знищено:

танків – 1205 (+10) од.,

бойових броньованих машин – 2900 (+27) од.,

артилерійських систем – 542 (+8) од.,

систем ракетно-залпового вогню – 193 (+2) од.,

засобів ППО – 88 (+1) од.,

літаків – 200 (+1) од.,

гелікоптерів – 162 (+1) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7) од.,

крилатих ракет – 95 (+1) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23) од.,

спеціальної техніки – 41 (+0) од.

Нагадаємо, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 18 атак ворога.