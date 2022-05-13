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​З початку війни з Україною армія РФ втратила 26900 військових, – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати російського війська 12 травня зафіксовано на Курахівському напрямку.

​З початку війни з Україною армія РФ втратила 26900 військових, – Генштаб ЗСУ
Фото: ТАСС

Станом на ранок 12 травня загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного наступу РФ на Україну становлять близько 26900 військовослужбовців. 

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ. Згідно з повідомленням, за минулу добу росіяни втратили майже 250 військових. 

Також було знищено: 

  • танків – 1205 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин – 2900 (+27) од.,
  • артилерійських систем – 542 (+8) од.,
  • систем ракетно-залпового вогню – 193 (+2) од.,
  • засобів ППО – 88 (+1) од.,
  • літаків – 200 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 162 (+1) од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7) од.,
  • крилатих ракет – 95 (+1) од.,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2042 (+23) од.,
  • спеціальної техніки – 41 (+0) од.

Нагадаємо, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 18 атак ворога

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