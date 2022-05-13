СБУ заборонила в’їзд в Україну 13 іноземним журналістам, які працювали на Росію

Спецслужба нейтралізувала також більш ніж 10 ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.

Служба безпеки України заборонила в’їзд у нашу країну 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення Росії.

За матеріалами СБУ, їм заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Також спецслужба:

нейтралізувала понад десяток ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів,

викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів,

заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів.

Із останніх спецоперацій – викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб РФ, якою керували з Криму. До її складу входили псевдожурналісти і так звані “експерти”, які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу.

Наразі “головний редактор”, який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, медіаспільнота закликає відсторонити проросійських ведучих від участі в національних телемарафонах.