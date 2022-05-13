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Росії не вдається досягти значних успіхів на сході України, – міноборони Великої Британії

Розвідка не виключає, що на російське командування чиниться тиск для досягнення прогресу на Донецькому та Луганському напрямках. 

Росії не вдається досягти значних успіхів на сході України, – міноборони Великої Британії
Понтонна переправа через Сіверський Донець
Фото: Telegram/InformNapalm

Війська РФ докладають значних зусиль у районі Ізюма та Сєвєродонецька у спробі отримати прорив у напрямі Слов'янська та Краматорська. 

Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

"Основна мета загарбників на цьому напрямі – оточити українські сили, ізолювавши їх від підтримки чи посилення за рахунок підрозділів ЗСУ на заході країни", – йдеться в повідомленні. 

За даними британської розвідки, українські війська успішно запобігли спробі Росії перетнути річку на Донбасі. Під час форсування річки Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька армія РФ втратила бронетехніку щонайменше однієї батальйонної тактичної групи, а також понтонну переправу.

"Форсування річки в умовах війни є вкрай ризикованим маневром і свідчить про тиск, який чиниться на російське командування з метою досягнення прогресу на сході України", – наголошують у розвідці. 

Досягти якихось значних успіхів російським військам не вдається, незважаючи на концентрацію сил у цьому районі після виведення та передислокації підрозділів із Київської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, в міноборони Британії вчора повідомили, що ворог розгортає наступальні дії відразу на п'ятьох напрямках: Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському.

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