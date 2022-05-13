Ворог штурмує Гірську та Попаснянську громади: понад 50 житлових будинків зруйновано

Зруйнувано також міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним.

Російські війська продовжують штурм Гірської та Попаснянської громад. 12 травня в Луганській області ворог відкривав вогонь у бік житлових будинків 31 раз.

Від наслідків попередніх обстрілів загинули двоє людей: чоловік із Лисичанська, який був поранений 11 травня, та 11-річний хлопчик із Золотого, який був госпіталізований до Дніпра. Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

Учора сім багатоповерхівок було пошкоджено в Сєвєродонецьку, одну – в Лисичанську.

"Однак найбільше дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії в напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіху в просуванні вони не мали, однак житла зруйновано безліч – понад 50 будинків. 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по інших селах Попаснянської громади. Крім того, удень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям у Лисичанську", – розповів голова ОВА.

Він додав, що ворог продовжує зосереджуватися на встановленні повного контролю над Рубіжним.

"Зруйновано міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком і Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу", – повідомив Гайдай.

За його словами, за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів уже вдруге. Після руйнації в липні 2014 його відновили в березні 2015. На час реконструкції мешканці користувались понтонною переправою, збудованою українськими військовими.

Учора в Міністерстві оборони України повідомили, що активні бойові дії росіяни ведуть на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Мета – встановлення контролю над Рубіжним, захоплення Лимана, Сєвєродонецька і Марʼїнки.

Біля Білогорівки (6 км від Лисичанська) росіяни намагаються створити плацдарм для наступу на Лисичанськ. У напрямку Сіверська ворог наступає на Зелену Долину та Новоселівку, там тривають активні бої.