Володимир Зеленський: “Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі, просто в Росії поки немає сміливості це визнати”

Наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні.

Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі й навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузи, і намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Міжнародний день медичної сестри президент України подякував представницям цієї професії і вручив їм державні нагороди. Також він підписав укази про відзначення державними нагородами 269 військовослужбовців ЗСУ, з них 14 – посмертно. Крім того, звання Героя України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ.

“Від усього серця я дякую всім медичним сестричкам, усім медичним працівникам і працівницям, які щодня й щоночі допомагають українцям боротися. І я закликаю сьогодні всіх, хто ще не встиг подякувати їм: зробіть це. І вісім років війни на Донбасі, і два роки пандемії, і третій місяць повномасштабної війни та й усе своє професійне життя вони присвячують вам, нам, всім – суспільству”, - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що за час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 закладів охорони здоров'я, а повністю знищили 101 лікарню.

Сьогодні президент обговорив з президентом Фінляндії євроінтеграцію України та оборонну взаємодію. Крім того, із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Зеленський обговорив питання оборони, санкцій, економіки, зокрема імпорта пального, і подальшого зближення з Євросоюзом.

Володимир Зеленський наголосив, що планує звернутись до американських студентів і до студентів країн Європи.

Також президент подякував прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте за сьогоднішнє звернення до Верховної Ради України і за те, що Нідерланди адвокатують відмову від російської нафти й готові реалізувати це без зволікання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами провідних французьких університетів в амфітеатрі Sciences Po.