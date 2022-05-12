Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні

Сенатор-республіканець Ренд Пол заперечив проти голосування в Сенаті щодо пакету допомоги Україні, що означає, що палата не схвалить цей документ цього тижня.

Про це повідомляє The Washington Post.

Сенатор Пол одноосібно заблокував швидке проходження законопроєкту, оскільки за правилами Сенату потрібна одностайна згода усіх сенаторів для переходу до остаточного голосування. Через його протидію Сенат має пройти через усі звичайні процедури. При цьому, решта 99 сенаторів не заперечували проти швидкого проходження законопроєкту.

Ренд Пол вимагав включити в текст законопроєкту норму про призначення генерального інспектора, який би контролював витрати коштів, наданих Україні. Внесення такої правки вимагало б повторне голосування у Палаті представників.

Сенатора намагались переконати лідери обох фракцій Сенату, однак він відмовився йти на поступки. Таким чином, Сенат буде розглядати законопроєкт наступного тижня за звичайною процедурою.

Ренд Пол не вперше діє в інтересах Росії. У 2017 році, під час обговорення законопроєкту про вступ Чорногорії до НАТО Ренд Пол проголосував проти, тим самим заблокувавши законопроєкт. У відповідь на такі дії сенатор Джон Маккейн заявив, що той працює на Путіна.

У січні 2022 Ренд Пол проголосував проти проєкту санкцій щодо «Північного потоку-2» як засобу запобігання російському вторгненню в Україну.

Нагадаємо, 11 травня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який передбачає виділення Україні додаткових 39,8 мільярда доларів допомоги. За проголосували 368 депутатів нижньої палати Конгресу, проти – 57.Схвалена допомога на сім мільярдів більша, ніж просила адміністрація Джо Байдена. Збільшити суму запропонували конгресмени-демократи.

У заяві в понеділок президент Байден сказав, що потреба у додатковій допомозі Україні є невідкладною, оскільки раніше затверджене фінансування майже вичерпано. «Я закликаю Конгрес негайно ухвалити український законопроект про додаткове фінансування та передати його на мій стіл упродовж наступних кількох днів», – сказав він.

Невідкладно проголосувати пакет допомоги закликали також міністр оборони США Ллойд Остін та Держсекретар США Ентоні Блінкен.