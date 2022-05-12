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ООН проголосувала за початок розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні, - The Guardian

33 країни висловилися "за", 12 утрималися, а Китай та Еритрея - проти.

ООН проголосувала за початок розслідування ймовірних воєнних злочинів РФ в Україні, - The Guardian
Фото: скріншот відео

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про розслідування можливих порушень з боку російських військ на війні в Україні з метою притягнення винних до відповідальності, повідомляє The Guardian.

Понад 50 країн підтримали прохання Києва провести позачергове засідання для розгляду "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Резолюцію Ради ООН з прав людини підтримали 33 країни. 12 - утрималися, а Китай та Еритрея виступили проти.

Також в ООН закликали Росію негайно припинити військові дії проти України, а також утриматися від нападів на цивільне населення та об'єкти. Від країни-агресора вимагають відмовитися від спонсорованої дезінформації та пропаганди війни, а також надати доступ до осіб, які були перевезені з України та утримуються на території Росії чи окупованих.

Нагадаємо, українська влада звернулась до Ради ООН з прав людини з проханням організувати спеціальну сесію, щоб розглянути військові злочини РФ проти мирного населення.

7 квітня Генасамблея організації тимчасово зупинила участь РФ у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали грубі порушення прав людини в місті Буча на Київщині.

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