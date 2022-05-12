В Україні відкриють перший банк посмертної донорської шкіри

У Львові відкриють перший в Україні банк людської шкіри

Влітку у Львові відкриється опіковий центр з першим українським банком шкіри, в якому буде зберігатися і використовуватися для трансплантацій посмертна донорська шкіра.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Нове відділення із сучасним обладнанням розраховано на 70 стаціонарних ліжко-місць та ще 20 реанімаційних. Дотепер лікування посмертною донорською шкірою було можливе лише за кордоном. В Україні для лікування опіків використовувалася свиняча шкіра, якою закривали рани тимчасово. Однак медики не вважають цей метод лікування ефективним.

За сучасними світовими стандартами опіки лікують радикально – висіченням мертвої шкіри. Після чого пацієнтів треба стабілізувати, закривши рани. Свинячої шкіри вистачає до 10 днів, а цього недостатньо для загоєння. Натомість донорська може використовуватися кілька місяців.

"Коли є дефіцит власної шкіри, велика площа попечена, це постійна боротьба, де швидше взяти шкіру і щоб швидше загоїлася донорська рана. Коли закрити донорською шкірою рани, ми стабілізуємо пацієнта, потім беремо власну шкіру – і так поетапно закриваємо", – розповів керівник відділення термічної травми та пластичної хірургії Олександр Дунаєв.

За словами директора Лікарні святого Луки першого медоб'єднання Львова Василя Трунквальтера, опіковий пацієнт має перебувати в окремому боксі, це пов'язано з мікрофлорою відділення інтенсивної терапії, з флорою, яку має пацієнт з опіковою травмою. Буде витяжна–притяжна система мікроклімату.

Нагадаємо, із 25 лютого Кабінет міністрів припинив експорт препаратів крові.