Старі СOVID-сертифікати все одно зберігатимуться в "Дії"

Це важливо для людей, які втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем.

СOVID-сертифікати, в яких закінчився термін дії, незважаючи на це будуть зберігатися в мобільному застосунку "Дія".

Про це у Телеграм написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер, якщо у вашого COVID-сертифіката в Дії минув термін дії, він не зникне із застосунку, а буде недійсним. У такий спосіб ми хочемо залишити в застосунку історію вашої вакцинації від COVID", - написав Федоров.

За його словами, це важливо для людей, які втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем або ж евакуювались у межах України чи за кордон. Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки мали вакцин — одну, дві чи бустерну дози.

Нагадаємо, що у Польщі 29 березня було повністю скасовано обмеження на в'їзд, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу.