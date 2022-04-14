В МОЗ розповіли, де хворим на туберкульоз отримати допомогу під час війни

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що зібрали інформацію для українців, які хворіють на туберкульоз і через війну змушені змінити місце отримання медичної допомоги.

"За посиланням можна знайти контакти найближчого фтизіопульмонологічного центру в Україні з адресою, посиланням на сайт/соцмережі, де є весь масив інформації", - повідомили в МОЗ.

За інформацією міністерства, упродовж березня цього року в Україні зареєстрували 1 522 випадки туберкульозу, серед яких 1 222 - нові випадки захворювання.

Загалом у березні від цієї хвороби лікувалися 12 540 людей.

Нагадаємо, раніше МОЗ оприлюднило інфографіку про те, як уникнути ботулізму. Також у міністерстві розповіли, як українським вимушеним переселенцям вакцинуватися від COVID-19 у різних країнах.