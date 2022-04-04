Загарбники забирали харчі від родин, навіть не дивлячись, що там є діти.

Жителі села Вікторівка, що на Чернігівщині, розповіли про 25 днів перебування в російській окупації.

Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, загарбники забирали у місцевих жителів мобільні телефони, продукти, навіть не дивлячись на те, що у багатьох родин є діти.

"Окупанти водили під конвоєм місцевих жителів, щоб набрати хоча б відро води. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів – людина, хвора на астму, померла, а росіяни наказали місцевим власноруч ховати тіло поряд в лісі", - переповідають спогади жителів Вікторівки у СтратКомі.

Селяни жили всі в одному підвалі - тут були і літні люди, і немовлята. Через нелюдські умови життя, а також принесені окупантами інфекції, почали поширюватися чимало хвороб, серед них - вітряна віспа.

Звільнили Вікторівку війська Оперативного командування "Північ".

Нагадаємо, жителі села Димидів Київської області, які теж потрапили під російську окупацію, розповідали - загарбники на кожній вулиці ламали паркани, заїжджали на подвір’я танками, грабували людей і всі магазини.

У Бучі, як розповів міський голова Анатолій Федорук, росіяни розстрілювали мирних мешканців, при тім, що в людей були білі пов'язки. Деяким загиблим - по 14 років.