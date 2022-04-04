Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти та техніку окупантів

"Ми з холодним розумом, мужністю та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю", – йдеться у зверненні українських захисників.

Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти та техніку окупантів
Фото: скрін відео

За добу бійці полку "Азов" знищили в Маріуполі 2 танки окупантів, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти. 

Про це повідомили в Telegram-каналі "Азову".

"Ви, можливо, спитаєте, а як нам вдається, перебуваючи 35 днів в повній блокаді, на 40-ий день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь – ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми надіємось на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину. І не хай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер...", – підкреслив у зверненні заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина".

Захисники Маріуполя наголосили :"З холодним розумом, мужністю та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю". 

Нагадаємо, раніше "азовці" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти, а також захопили полонених.

2 квітня заступник командира полку звернувся до українців з проханням допомогти захисникам Маріуполя – розблокувати місто і вивезти звідти дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також