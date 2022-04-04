Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти та техніку окупантів

"Ми з холодним розумом, мужністю та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю", – йдеться у зверненні українських захисників.

За добу бійці полку "Азов" знищили в Маріуполі 2 танки окупантів, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Азову".

"Ви, можливо, спитаєте, а як нам вдається, перебуваючи 35 днів в повній блокаді, на 40-ий день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь – ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми надіємось на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину. І не хай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер...", – підкреслив у зверненні заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина".

Захисники Маріуполя наголосили :"З холодним розумом, мужністю та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю".

Нагадаємо, раніше "азовці" знищили 2 танки, 2 БМД, 2 БМП, багато ворожої піхоти, а також захопили полонених.

2 квітня заступник командира полку звернувся до українців з проханням допомогти захисникам Маріуполя – розблокувати місто і вивезти звідти дітей.