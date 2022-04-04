​У Вікіпедії з'явилася стаття "Бучанська різанина"

На Вікіпедії з'явилася стаття під назвою "Бучанська різанина".

Трагедію описали як "масове вбивство українського цивільного населення в місті Буча, Київської області та околицях у період російсько-української війни під час російського вторгнення, здійснене Збройними силами Російської Федерації в березні 2022 року".

Також 4 квітня з'явилася російськомовна версія матеріалу. В ній додали підрозділ "Ймовірні учасники вбивств", якого немає в україномовній версії.

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ звільнили Бучу від російських окупантів. Офіційне підтвердження опублікував на своїй Facebook-сторінці міський голова Анатолій Федорук.

Згодом Федорук оприлюднив інформацію про масові розстріли жителів Бучі та братську могилу. Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі.