Звірства окупантів у Бучі не можна порівнювати зі Сребреницею, це інший масштаб лиха, – Єрмак

"Те, що Росія зробила у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, робить в Маріуполі – це геноцид".

Те, що Росія зробила у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, робить в Маріуполі та інших містах України – це геноцид.

Про це йдеться у Телеграм-каналі написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Справжній геноцид українського народу. Після побаченого у Бучі це порівнюють зі Сребреницею”, – зазначив він. Водночас Єрмак зазначив, що він би не робив таких порівнянь, оскільки “зараз ядерна держава напала на неядерну”.

“Це зовсім інша ситуація, зовсім інший масштаб лиха і звірств. І розплата за це для Росії точно буде максимально жорстка”, – додав очільник ОПУ.

Нагадаємо, після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Глава британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що страти українців на захоплених РФ територіях України невипадкові – вони були заплановані лідером російських окупантів Володимиром Путіним.

Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.