Британська розвідка знала заздалегідь про плани Путіна щодо страти українців

Свідчення про вбивства мирних людей у Київській області "жахають та лякають" голову МІ6.

Страти українців на захоплених РФ територіях України невипадкові – вони були заплановані лідером російських окупантів Володимиром Путіним. Про це написав глава британської розвідки MI6 Річард Мур у Twitter у реакції до посту міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про різанину у Бучі під Києвом, пише “Ліга”.

Ліз Трасс, зокрема, висловилася про те, що треба притягнути до відповідальності винних “у жахливих злодіяннях, скоєних російськими військами у Бучі, Ірпені та інших місцях України. Путінському режиму не буде дозволено приховувати свою причетність до цього".

На що Мур відповів, що МІ6 про такі плани Путіна знала.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами", – написав Мур.

Він додав, що свідчення про такі вбивства мирних громадян жахають та лякають.

Зазначимо, що 19 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, Foreign Policy з посиланням на джерела в американській розвідці написала, що Росія планує кампанію з убивств в Україні. Це повідомлення частина людей сприйняла зі скепсисом, а керівництво країни-окупанта РФ висміяло його як "фейк".

Нагадаємо, на звільненій від окупантів території Київської області, зокрема у Бучі і Ірпені, виявили десятки сотень закатованих росіянами мирних мешканців.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що мобільні крематорії, які окупанти возили за собою, насправді призначені для спалювання тіл загиблих цивільних осіб, щоб приховати сліди своїх військових злочинів.