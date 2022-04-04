Російська влада несе відповідальність за ці звірства, – заява ЄС щодо убивств українців на Київщині

Погроми у Бучі та інших українських містах будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі, заявив Жозеп Боррель.

Європейський Союз засудив звірства, здійснені російськими збройними силами у низці окупованих українських міст і пообіцяв подальші санкції проти РФ.

Про це йдеться в заяві високого представника Європейського Союзу Жозепа Борреля від імені всього ЄС.

«Європейський Союз найрішучішим чином засуджує повідомлення про звірства, здійснені російськими збройними силами у низці звільнених окупованих українських міст, – йдеться у заяві. – Картини великої кількості жертв серед цивільного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури, що западають у пам'ять, показують істинне обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Погроми у Бучі та інших українських містах будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі».

Жозеп Боррель поклав усю відповідальність за злочини на російську владу, оскільки на ці райони поширювалося міжнародне право окупації.

«Російська влада несе відповідальність за ці звірства, скоєні, поки вони мали ефективний контроль над територією. Винні у воєнних злочинах та інших серйозних порушеннях, а також відповідальні державні чиновники та воєначальники будуть притягнуті до відповідальності. Європейський Союз підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку збройних сил Росії», – заявив він.

У зв'язку з цим Боррель констатував, що ЄС повністю підтримує розпочате прокурором Міжнародного кримінального суду розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування.

«ЄС надає допомогу генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів воєнних злочинів. Ми повністю солідарні з Україною та українським народом у цей важкий для всього світу час. ЄС продовжить твердо підтримувати Україну й терміново просуне роботу над подальшими санкціями проти Росії. Президент Путін має зупинити цю війну негайно та беззастережно», – заявив високий представник ЄС.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче повністю заблокувати російський експорт вугілля та нафти до Європейського Союзу.

Нагадаємо, після звільнення Бучі мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих місцевих мешканців. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років. «Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.