Окупанти вцілили у гінекологічне відділення однієї з лікарень. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали.

У неділю, 3 квітня, російські війська обстріляли Очаків у Миколаївській області та обласний центр. Загинуло восьмеро людей, ще 34 було поранено. Пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У результаті ворожих обстрілів загинуло 7 мешканців міста Очакова, ще 20 – отримали поранення. У місті Миколаєві загинула 1 людина, 14 осіб поранено, серед яких дитина", – уточнили в Офісі генпрокурора.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Нагадаємо, уранці 4 квітня Миколаїв знову зазнав кількох ракетних ударів. Дані про наслідки наразі не оприлюднювали.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував відео наслідків вчорашніх дій рашистів.

Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з лікарень #Миколаїв. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео.#Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 4, 2022

"Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з наших лікарень. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію - згадуйте і це відео", – написав він.