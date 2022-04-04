Понад 8 годин росіяни обстрілюють Гірську ОТГ по всій лінії, завдано трьох авіаударів , – голова Луганської ОВА

Попри домовленості про режим тиші, на Луганщині вже понад вісім годин росіяни обстрілюють Гірську громаду по всій лінії, застосовано авіацію.

Про це вранці понеділка, 4 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він пояснив, що вчора жителі Гірської громади через щільний вогонь російської армії виїхати не змогли. Сьогодні вже понад 100 жителів Тошківки та Іванівки в автобусах чекають на безпечну можливість евакуюватись.

"Та ворог не дає, не дотримуючись «режиму тиші. Обстріли із «важкого» озброєння не вщухають із 01:20 і дотепер по всій території Гірської громади. Тричі за ніч залітали по два літаки. Двічі нанесено удари по Гірському та Золотому, ще раз – по Попасній. Однак евакуація триває", – зазначив голова ОВА.

Як повідомляли, 4 квітня працюватиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя і в Луганській області.