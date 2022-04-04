​161 дитина загинула через збройну агресію РФ в Україні, щонайменше 264 – поранено

Станом на ранок 4 квітня понад 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ. 161 дитина загинула, щонайменше 264 – поранено.

Ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Наразі офіційно встановлено, що найбільше постраждало дітей у Київській (75), Донецькій (78), Харківській (59), Чернігівській (49), Миколаївський (34), Луганській (31), Запорізькій (22), Херсонській (29), Києві (16), Сумській (16), Житомирській (15) областях.

Зокрема 2 квітня поранено 9-річну дитину під час обстрілів російськими окупантами м. Вугледар Донецької області. 3 квітня внаслідок обстрілу Миколаєва поранено 11 осіб, одна з яких дитина.

Також 3 квітня внаслідок обстрілу Харкова поранення отримали троє дітей.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю.