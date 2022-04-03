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​Унаслідок ракетних ударів по Очакову та Миколаєву є загиблі й поранені, – Кім

У Миколаєві госпіталізували 11 людей, одного врятувати не вдалося. Інформація по Очакову уточнюється.

​Унаслідок ракетних ударів по Очакову та Миколаєву є загиблі й поранені, – Кім
Ілюстративне фото

Унаслідок ракетних ударів по Миколаєву вранці неділі, 3 квітня, госпіталізовано 11 людей, є загиблий.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової держадміністрації Віталій Кім.

"Щодо обстрілу міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано, серед них дитина 15 років у стані середньої тяжкості. Завтра операція. Один помер, не врятували", – написав Кім у телеграмі ввечері.

Також голова ОВА повідомив, що є загиблі й поранені внаслідок ракетного обстрілу Очакова.

Точна кількість загиблих наразі невідома.

Нагадаємо, про ракетні удари по Миколаєву 3 квітня раніше повідомляв міський голова Олександр Сєнкевич. 

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