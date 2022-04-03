Президентка Молдови Санду оголосила 4 квітня днем жалоби за загиблими українцями

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах".

Президентка Молдови Мая Санду оголосила 4 квітня Днем жалоби за всіма загиблими в Україні. Так керівниця сусідньої держави відреагувала на інформацію про звірства російської армії у Бучі на Київщині.

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах. У шоці від жорстокості стосовно мирних жителів", – написала Санду у твіттері.

Президентка наголосила, що Молдова рішуче засуджує злочини російських окупантів і незаконну і неспровоковану війну Росії проти України.

"Молдова оголошує завтра днем жалоби за всіма загиблими в Україні", – додала вона.

Варто додати, що раніше Санду пояснила відмову долучитися до санкцій проти РФ залежністю Молдови від російських енергоносіїв.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу й побачити наслідки 14 років політики поступок Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати в Бучу за доказами вчинення росіянами воєнних злочинів.