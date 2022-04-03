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Грузія не буде вводити антиросійські санкції, - прем'єр

За його словами, країна повинна бути обережною.

Грузія не буде вводити антиросійські санкції, - прем'єр
Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі
Фото: president.gov.ua

Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації

Про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Новости-Грузия".

"Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу", - заявив він.

За словами Гарібашвілі, протягом останніх 30 років на території країни тричі відбувались військові конфлікти, у зв’язку з чим Грузія повинна бути обережнішою.

"Нашу політику орієнтовано на мир. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібне сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни", - додав прем'єр.

Водночас 1 квітня президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених через війну в Україні.

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