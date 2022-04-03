Якщо не зламати шию Кремля зараз, ми повернемося до цього через 2-3 роки, – американський генерал

Наступні три тижні Україна зможе наступити переламати ситуацію і перемогти Росію, якщо Захід терміново надасть все, що просить Київ.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив колишній командувач європейської армії США генерал Бен Ходжес.

«Росіяни провалили всі свої цілі. Навіть сьогодні після 5 тижнів вони досі не захопили Маріуполь, який мав стати першим містом, яке мало впасти, враховуючи всі переваги, які мали росіяни, – сказав він. – Вони не можуть зізнатися, що зазнали невдачі, тому зараз їм треба йти на щось інше. Але це не буде тривати вічно. У нас є можливість, думаю, наступних трьох тижнів, коли Україна наступить на шию Кремля. І ми маємо допомогти їм йти вперед і зламати цю шию, терміново надаючи все, що Україна просить».

За його словами, якщо Захід не допоможе, росіяни почнуть відновлюватись, підвозити боєприпаси і почнуть спроби нового наступу.

«Прямо зараз ми знаходимося у гострому етапі цієї кампанії, – переконаний генерал. – Тому ми маємо скористатись можливістю зараз, поки вони зазнали невдачі, щоб їх зламати. Інакше ми матимемо справу з цим знову за 2-3 роки. Тому ми зараз маємо говорити про перемогу. Навіть нічого обговорювати. Пріоритет – це виграти – відновити суверенітет України. І це має бути метою для США та Європи, допомогти Україні відновити її суверенітет. Тоді можна буде говорити з позиції сили».

На думку Бена Ходжеса, країни НАТО повинні надати Україні ту допомогу, яку вона просить.

«Зокрема потрібні речі, які можуть знищити те, що викликає найбільше проблем. Тобто, це ракети великої дальності, артилерія дальньої дії, російські кораблі, з яких здійснюється запуск крилатих ракет, російські літаки, з яких також здійснюється запуск крилатих ракет. Тобто, треба дати Україні те, що здатне зупинити речі, які я перерахував, – додав він. – Плюс артилерія і ракети з боєприпасами калібру 122-мм та 152-ммб, як і ЗРК середньої дальності. І також я думаю, що треба надати Україні броньовані мобільні засоби».

Нагадаємо, за інформацією CNN, США допоможуть Україні отримати танки Т-72 радянського виробництва і вони будуть доставлені упродовж кількох днів.