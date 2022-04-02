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Президентка Європарламенту: «Україні потрібна допомога, негайно»

Роберта Метсола пообіцяла, що донесе такий заклик до колег у різних країнах та різних інституціях.

Президентка Європарламенту: «Україні потрібна допомога, негайно»
Роберта Метсола та Володимир Зеленський
Фото: https://twitter.com/EP_President

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна терміново потребує допомоги партнерів, а того, що вже зроблено – немало, але недостатньо.

Про це вона заявила у відеозверненні після повернення з Києва, повідомляє «Європейська правда».

Роберта Метсола зазначила, на зустрічах представники української влади просили про збільшення  допомоги. 

«Україні терміново потрібна допомога. Ми вже надали чимало логістичної, гуманітарної, військової та фінансової підтримки, але цього не достатньо. У Верховній Раді та на зустрічі з президентом Зеленським я пообіцяла, що донесу цей заклик сюди (у Європарламент) та наших колег у різних країнах та різних інституціях», – заявила президентка Європарламенту.

Роберта Метсола відвідала Київ 1 квітня. Це був перший візит в Україну топ-посадовця органів Євросоюзу після російського вторгнення. У ході візиту вона заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європарламенту на шляху отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

1 березня Європейський парламент рекомендував державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ

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