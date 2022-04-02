Литва першою з країн ЄС відмовилася від російського газу

З початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ

Литва першою з країн Євросоюзу з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання LRT.

Видання зазначає, що у Міністерстві енергетики Литви повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Це підтверджують і дані оператора Amber Grid: згідно з ними, на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахункаи, надалі цього має бути достатньо.

За потреби, газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня - через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

"Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від "Газпрому", що стала незалежною від постачання газу з Росії", - заявив він.

"Починаючи з цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна прийняла рішення, які нині дозволяють нам без "болю" розірвати енергетичні зв’язки з агресором. Якщо ми змогли - решта Європи також зможе", - прокоментував президент Литви Гітанас Науседа.

Нагадаємо, за словами високого представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля, Європейський Союз зможе відмовитися від постачання російського газу протягом двох років.

Також нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки рублями за постачання газу "недружнім країнам". Країни G7 платити за газ у рублях відмовилися, пославшись на необхідність виконувати контракти. Наразі Франція і Німеччина готуються до можливої зупинки Росією постачання газу.